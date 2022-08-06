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جديد المناطق > بالفيديو.. مياه السيول تداهم المنازل وتحتجز المركبات في الدرب.. ونقل السكان لمراكز الإيواء
06/08/2022   1:39 م

بالفيديو.. مياه السيول تداهم المنازل وتحتجز المركبات في الدرب.. ونقل السكان لمراكز الإيواء

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باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية بمواجهة السيول في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، أعمالها في تصريف مياه السيول التي تعرضت لها قرى وادي ريم ووادي بيض ووادي سمرة، ونقلت السكان لمراكز الإيواء.

ووثقت فيديوهات متداولة مياه السيول تداهم المنازل والطرقات، وتتسبب في احتجاز المركبات بالشوارع.

وأوضح المركز الإعلامي لمحافظة الدرب‏‫ أن الجهات المعنية عملت على إغلاق الطرق المؤدية إلى الأودية والشعاب، وتصريف المياه التي تعرضت لها بعض المساكن القريبة من الأودية، والتأكد من سلامة ساكنيها، ونقلهم لمراكز الإيواء المخصصة لهم. وفق “اخبار 24”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبّه لاستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من المناطق بينها جازان.

بالفيديو.. مياه السيول تداهم المنازل وتحتجز المركبات في الدرب.. ونقل السكان لمراكز الإيواء

جديد المناطق
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