8 خطوات تعينك على التكيُّف مع درجات الحرارة المرتفعة

سجل العديد من مناطق العالم، بما فيها السعودية، درجات حرارة هي الأعلى بين المعدلات المعتادة خلال هذا الوقت من العام، والكثيرون من بيننا قد لا يستطيعون التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة تلك، لذا نقدم لهم في هذا التقرير بعض الخطوات للتكيف مع تزايد درجات الحرارة، مع ترشيد النفقات، بحسب موقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.
1- إبقاء الستائر مغلقة
خلال موجات الحرارة الشديدة، عليك إبقاء الستائر مغلقة على النوافذ، فهذا لن يسمح لأشعة الشمس أن تصل للمساحات الداخلية في منزلك، ما يبقيها محتفظة بدرجة حرارة منخفضة عن درجات الحرارة في الخارج.
2- تكييف منزلي الصنع
في الوقت الذي يكون فيه الحصول على مكيف الهواء مكلفاً للبعض، علاوة على تسببه في ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، فإن “المراوح” خيار أوفر لكل منزل. وفي الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، فإن المروحة ستحرك الهواء الساخن في أنحاء الغرفة، وللتغلب على ذلك يمكنك وضع طبق من الثلج أمامها، ليبرد الهواء.
3-التسوق في وقت مبكر
في أيام ارتفاع الحرارة، عليك أن تتسوق مبكرًا، فيما تحتفظ سيارتك بدرجة حرارة منخفضة، لكنك إن أجّلت مشاوير التسوق إلى الظهيرة فمِن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة إلى 93 مئوية، ما قد يؤدي إلى حدوث خلل بأنظمة التبريد. وفق “اخبار 24”.
4-تجنب هذه المشروبات وعليك بالماء
أثناء ارتفاع درجات الحرارة، لا تلجأ لترطيب جسدك بتناول المشروبات التي تحتوي على السكر أو المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أو تلك التي تحتوي على الكافيين، فذلك لن يساعدك.
وعليك الاهتمام بشرب الماء حتى إن لم تشعر بالعطش، فالتعرق يفقد جسمك المزيد من الماء، وعليك تعويضه وإلا فستعاني من الجفاف.
5-لا تمارس الرياضة أثناء الأوقات الأكثر حرارة
بينما يذهب الكثير من الناس إلى أقرب صالة ألعاب رياضية لديهم، والتي عادة ما تحتوي على مكيفات، يختار آخرون ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. سواء كنت تستمتع بالجري أو ممارسة اليوجا في الحديقة، يجب أن تمارس هذه الأنشطة بعد غروب الشمس أو في الصباح الباكر. هذا لأن ممارسة الرياضة في الحرارة تضع ضغطًا إضافيًا على جسمك وتزيد من درجة حرارته الأساسية، ما قد يعرضك إلى الإرهاق والتشنجات الحرارية وضربة الشمس.
6-احمل مظلة
يعد وضع كريم الوقاية من أشعة الشمس أمرًا حيويًا في الأيام الحارة، حتى لو كنت ذاهبًا إلى متجرك القريب للحصول على زجاجة من الماء. لكنها ليست الحماية الوحيدة التي تحتاجها، حيث يمكن أن تصبح القبعة أيضًا أفضل صديق لك.
ومع ذلك، إذا شعرت أن ارتداء القبعة ووضع كريم الوقاية من أشعة الشمس غير كافٍ، فعليك التفكير في حمل مظلة. الظل الذي توفره لا يحمي رأسك فحسب، بل يحمي جسمك بالكامل أيضًا.
7- وجبات صغيرة
أفضل نصيحة غذائية خلال الأوقات الحارة، هي تناول الكثير من الوجبات الصغيرة خلال اليوم بدلاً من وجبتين كبيرتين.
ومن الأفضل اختيار الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية، وبشكل أكثر تحديدًا، الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.
قد تحتاج إلى تجنب الأطعمة السكرية التي لا تحتوي إلا على الكربوهيدرات.
8-ارتدِ ملابس ذات ألوان فاتحة
مشكلة الملابس ذات الألوان الداكنة – وخاصة الملابس السوداء – هي أنها تحبس الحرارة من الشمس. لهذا السبب يُنصح بالتبديل إلى ملابس خفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة تعكس الحرارة وأشعة الشمس.
تبدو الملابس الفضفاضة التي لا تعانق جسمك خيارًا أفضل بكثير من الملابس الملائمة للقوام التي تحبس الحرارة وتجعلك تتعرق.