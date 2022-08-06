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رياضة > “المولد” أصبح لاعبًا حرًا
06/08/2022   5:14 م

“المولد” أصبح لاعبًا حرًا

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أفادت مصادر بأن لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، أصبح لاعبًا حرًا بعدما انتهى عقده مع النادي الشهر الماضي.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد اتفقت مع المولد في وقت سابق على التجديد، قبل إيقافه من لجنة المنشطات.

يذكر أن المولد كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات؛ حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.

وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن المادة المحظورة (Furosemide) وهي من المجموعة ع 5 “مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة”، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”.

“المولد” أصبح لاعبًا حرًا

رياضة
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