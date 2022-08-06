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رياضة > الأمير جلوي بن عبدالعزيز يعزي ذوي الطفل “آل جعرة” غريق وادي نجران
06/08/2022   5:15 م

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يعزي ذوي الطفل “آل جعرة” غريق وادي نجران

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قدّم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل أحمد بن رائد آل جعرة، الذي توفي غرقًا في سيول وادي نجران.

وأعرب الأمير في اتصال هاتفي بوالد الطفل اليوم (السبت)، عن صادق تعازيه لهم، سائلًا الله أن يجعله شفيعًا مجابًا، وأن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء.

من جهتهم عبر ذوو الطفل “آل جعرة” عن شكرهم لأمير المنطقة على تعازيه، وتوجيهاته في البحث عن الطفل منذ غرقه، والمتابعة مع الجهات المعنية لحين العثور على جثته.وفق “أخبار 24”.

وقضى الطفل إثر السيول التي ضربت وادي نجران يوم الثلاثاء الماضي، بجانب شاب وأطفال آخرين، أثناء ممارستهم السباحة في مستنقعات مائية في محافظتي ثار وحبونا بنجران.

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يعزي ذوي الطفل “آل جعرة” غريق وادي نجران

رياضة
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