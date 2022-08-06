“الزكاة والضريبة” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم الإقرارات عن الشهر الماضي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع؛ لتقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، في موعدٍ أقصاه 10 أغسطس الجاري.
وحثّت الهيئة مكلفيها على تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني؛ تجنباً للغرامة البالغة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على معلومات للتواصل معها عبر الرقم (19993)، على مدار 24 ساعة، أو حسابها على تويتر، أو الموقع والبريد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.