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جديد المحليات > “الشؤون الإسلامية” تنظم تصفيات المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في تايلند
06/08/2022   10:39 م

“الشؤون الإسلامية” تنظم تصفيات المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في تايلند

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انطلقت التصفيات الأولية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس في مملكة تايلند، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي هناك.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه، بجوائز تبلغ نصف مليون ريال، بمشاركة 288 مشاركاً ومشاركةً في 4 فروع هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير، وحفظ 15 جزءاً، وحفظ 10 أجزاء، وأخيراً حفظ 5 أجزاء.

وتستمع لجان التحكيم إلى تلاوات المشاركين على مدى 5 أيام افتراضياً من مقرِّ اللجنة بمركز شيخ الإسلام بالعاصمة بانكوك، حيث نوَّهَ القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلند عصام الجطيلي بالجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في تايلند، ودعمها من القيادة الرشيدة. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تنظم تصفيات المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في تايلند

جديد المحليات
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