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جديد المحليات > وزير “الصناعة”: نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%
06/08/2022   10:39 م

وزير “الصناعة”: نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%

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استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أهم المنجزات على مستوى القطاع الصناعي في المملكة.

وأوضح خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، أن نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%، كما تصل في بعض المتاجر إلى 80%، مشيراً إلى أن معظمها من المنتجات الغذائية.

وعلى مستوى القطاع الصيدلي، أكد الخريف أن المملكة تملك قدرة كبيرة في القطاع الدوائي ومنتجات العناية الشخصية، كما أن هناك خطة لرفع نسبة المنتجات الوطنية إلى 50% في “شركة الدواء”. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك شراكات بين الوزارة والمتاجر؛ لتوفير المنتجات، والتأكد من وجود المصنعين للمنتجات التي قد لا تكون موجودة في المملكة، وتقوية سلسلة الإمدادات وتوفير مراكز توزيع؛ مما يساعدهم بتقليل التكلفة، وأن يكونوا أكثر قرباً من المنتجين.

وزير “الصناعة”: نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%

جديد المحليات
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