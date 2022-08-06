وزير “الصناعة”: نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أهم المنجزات على مستوى القطاع الصناعي في المملكة.
وأوضح خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، أن نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70%، كما تصل في بعض المتاجر إلى 80%، مشيراً إلى أن معظمها من المنتجات الغذائية.
وعلى مستوى القطاع الصيدلي، أكد الخريف أن المملكة تملك قدرة كبيرة في القطاع الدوائي ومنتجات العناية الشخصية، كما أن هناك خطة لرفع نسبة المنتجات الوطنية إلى 50% في “شركة الدواء”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك شراكات بين الوزارة والمتاجر؛ لتوفير المنتجات، والتأكد من وجود المصنعين للمنتجات التي قد لا تكون موجودة في المملكة، وتقوية سلسلة الإمدادات وتوفير مراكز توزيع؛ مما يساعدهم بتقليل التكلفة، وأن يكونوا أكثر قرباً من المنتجين.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية لـ #الإخبارية: هنالك شراكات بين الوزارة والمتاجر لتوفير المنتجات وتقوية سلسلة الإمدادات لتقليل التكلفة وتقديم خدمة أفضل للعميل#نشرة_النهار pic.twitter.com/w3yHUCn4RS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية لـ #الإخبارية: نسبة المنتجات الوطنية المعروضة في بعض متاجر التجزئة تصل إلى 70٪#نشرة_النهار pic.twitter.com/uP96bznbQV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية لـ #الإخبارية: المملكة تملك قدرة كبيرة في القطاع الدوائي وهنالك خطة لرفع نسبة المنتجات الوطنية إلى 50 % في “شركة الدواء”#نشرة_النهار pic.twitter.com/eiUZ4rW6ew
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022