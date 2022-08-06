نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التأمينات الاجتماعية” تحذر من عمليات احتيال عبر مواقع وحسابات تدعي تقديم خدمات استثمارية
06/08/2022   10:39 م

“التأمينات الاجتماعية” تحذر من عمليات احتيال عبر مواقع وحسابات تدعي تقديم خدمات استثمارية

+ = -
612

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحذيرها بشأن عمليات الاحتيال التي تُمارَس من خلال مواقع وحسابات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء، وتزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية.

وأكدت المؤسسة أنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر عن أي منهما، أو مسؤوليها دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو المساهمة في مشاريع وفرص استثمارية.

ودعت التأمينات الاجتماعية عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أوركة حصانة الاستثمارية، ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب متعددة لكسب ثقة العملاء، منها استخدام شعار وهوية المؤسسة بشكل مخالف، مؤكدة أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية، وكلمات المرور، ورموز التحقق.

وحذرت عملاءها من الكشف عن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية، مشددة على أهمية عدم التجاوب مع أساليب الاحتيال والاستثمار الوهمي المختلفة، وضرورة قيام من تم استهدافهم بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن.

“التأمينات الاجتماعية” تحذر من عمليات احتيال عبر مواقع وحسابات تدعي تقديم خدمات استثمارية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221995.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.