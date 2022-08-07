طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمعظم المناطق وحرارة مرتفعة في بعض المدن

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
وبين أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم.
وأشار إلى أن الطقس يتوقع أن يكون حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة، و41 درجة في المدينة المنورة، و45 درجة في الرياض وبريدة، و46 درجة في الدمام، و38 درجة في جدة).