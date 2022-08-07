الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول من دوري المحترفين لموسم 2022-2023

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول من الموسم الرياضي الجديد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (2022-2023).
وكانت لجنة المسابقات أصدرت في يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري المحترفين، للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، والذي سينطلق يوم الخميس 25 أغسطس.
ويفتتح الموسم الجديد من الدوري بمواجهتي الفيحاء أمام ضمك والخليج أمام الهلال. ويلعب الاتفاق ضد الطائي، والعدالة ضد الاتحاد، والشباب ضد الباطن يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري.وفق “أخبار 24”.
وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم السبت الموافق 27 أغسطس، بمواجهة التعاون أمام الفتح وأبها أمام الرائد والنصر في مواجهة الوحدة.
للاطلاع على الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم (2022-2023) (اضغط هنا)