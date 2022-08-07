“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً بمناطق مختلفة

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيم يمني بمكة المكرمة بحوزته 12 كيلوجراماً من الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها، كما تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاموا بسرقة محال تجارية في خميس مشيط، فضلاً عن القبض على 3 مواطنين قاموا بإتلاف جهاز رصد إلى “ساهر” في البكيرية.
وتمكن الأمن من القبض على مقيم باكستاني بحوزته 16 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها في أحد رفيدة، كما تم القبض على مقيمين هنديين بحوزتهما 109 كيلوجرامات من القات المخدر في رجال ألمع.وفق “أخبار 24”.
كما تم القبض على مواطنين بحوزتهما 1960 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي وحشيش مخدر مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهم بالزلفي، كما تمكن الأمن من القبض على مواطن اعتدى بسلاح أبيض على مقيم باكستاني في الأفلاج.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/BPniNXgxig
— الأمن العام (@security_gov) August 6, 2022