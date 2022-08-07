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رياضة > بالصور.. الشباب يخسر أمام سيلتا فيغو بـ “نصف دستة أهداف”
07/08/2022   7:04 ص

بالصور.. الشباب يخسر أمام سيلتا فيغو بـ “نصف دستة أهداف”

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أمام نظيره سيلتا فيغو الإسباني، بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 6 أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وبدأ المدير الفني للشباب، المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، المباراة بتشكيلة ضمت كلا من الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، ومتعب الحربي، حسان تمبكتي، السنغالي ألفريد ندياي، فواز الصقور، البولندي جيجوش كريتشوفياك، الثنائي الأرجنتيني إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا، نواف العابد، هتان باهبري، والبرازيلي كارلوس جونيور.

وفي الشوط الثاني، أجرى مورينو تغيريين بدخول تركي العمار وحسين القحطاني بدلا من كريتشوفياك، العابد.

ويستعد فريق الشباب من خلال معسكر إعدادي في إسبانيا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يستهله بمواجهة الباطن في الـ26 من أغسطس الجاري.وفق “أخبار 24”.

مباراة الشباب وسيلتا فيغو

مباراة الشباب وسيلتا فيغو

مباراة الشباب وسيلتا فيغو

مباراة الشباب وسيلتا فيغو

مباراة الشباب وسيلتا فيغو

مباراة الشباب وسيلتا فيغو

بالصور.. الشباب يخسر أمام سيلتا فيغو بـ “نصف دستة أهداف”

رياضة
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