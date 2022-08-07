نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. الاتحاد ينهي المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في معسكره الخارجي
07/08/2022   7:04 ص

بالصور.. الاتحاد ينهي المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في معسكره الخارجي

+ = -
742

أنهى فريق الاتحاد، مساء السبت، المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في معسكره بمدينة سيفيلد النمساوية، التي احتضنت المرحلة الأولى.

واشتملت البرنامج التدريبي التدريبي السبت على حصتين صباحية ومسائية ركز خلالها المدرب على الجوانب التكتيكية وتنفيذ الضربات الثابتة.

ويغادر فريق الاتحاد، صباح يوم الأحد إلى مدينة سالزيورغ، لمواجهة فريق سالزيورغ ريد بل، في ثاني المواجهات الودية في برنامج الفريق.

وقطع اللاعب عبدالعزيز البيشي شوطاً كبيراً في برنامجه التأهيلي الموضوع له بعد العملية التي أجراها في الركبة قبل بداية المعسكر.

Image

Image

Image

Image

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الاتحاد ينهي المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في معسكره الخارجي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222026.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.