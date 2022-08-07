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رياضة > موقعة الأبطال.. الهلال يتلقى ضربة قبل مواجهة ألميريا
07/08/2022   7:04 ص

موقعة الأبطال.. الهلال يتلقى ضربة قبل مواجهة ألميريا

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحضيراته الميدانية، تأهباً لمواجهة ألميريا الإسباني ودياً، مساء الأحد، استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وقال المركز الإعلامي للهلال، إن مهاجمه، المحترف موسى ماريغا، تواجد في عيادة الهلال نظير تعرضه لكدمة في الكاحل، وبذلك تأكد غيابه عن صفوف الفريق أمام ألميريا.

وتركزت الحصة التدريبية لنادي الهلال، على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض المدير الفني للفريق، المدرب رامون دياز، مناورة على كامل الملعب. وفق “أخبار 24”.

وتعد مواجهة ألميريا هي المباراة التجريبية الأولى للهلال، الذي يستعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي في برمنجهام، فيما سيكون اللقاء هو السابع تجريبيا لألميريا الصاعد حديثا للدوري الإسباني.

موقعة الأبطال.. الهلال يتلقى ضربة قبل مواجهة ألميريا

رياضة
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