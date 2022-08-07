توفي اليوم (الأحد)، الأمين الأسبـق لمنطقة المدينة المنورة، عبدالعزيز الحصين، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية.
ونعت أمانة المدينة المنورة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
وذكرت أمانة المدينة أن الـمنطـقـة شـهـدت خلال فترة عمل الفقيد التي امتدت لنحو ربع قرن تحقيق العديد من المنجزات التنموية والجوائز العالمية، كما أن له إنجازات وبصمات واضحة في تطوير منظومة العمل البلدي.
يشار إلى أن “الحصين” خريج كلية الهندسة الميدانية من جامعة البترول والمعادن بالظهران عام 1975م، فيما شهدت منطقة المدينة المنورة خلال فترة عمله توسعة المسجد النبوي الشريف التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -آنذاك- بها، وإنشاء وتطوير المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي من جميع الجهات، إضافة إلى تحويل مجاري بعض الأودية وإنشاء السدود لحماية المدينة المنورة من السيول، ومواكبة التوسع العمراني وتوزيع المنح وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء. وفق “أخبار 24”.