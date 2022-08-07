“ساما”: ارتفاع القروض البنكية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى 2.3 تريليون ريال

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 14% بنهاية شهر يونيو 2022.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتصل إلى 2308 مليارات ريال بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 2022 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وأبانت ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يونيو 2022 لتصل إلى 2206 مليارات ريال وذلك بارتفاع قدره 14%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 102.1 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، بنسبة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.