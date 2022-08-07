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رياضة > “رئيس الترفيه”: يجري العمل على مسرحيتين عن نجمي الكرة ماجد عبدالله ويوسف الثنيان
08/08/2022   12:40 ص

“رئيس الترفيه”: يجري العمل على مسرحيتين عن نجمي الكرة ماجد عبدالله ويوسف الثنيان

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن مسرحيتين عن نجمي الكرة ماجد عبدالله ويوسف الثنيان.

وأوضح، خلال برنامج “كورة” على قناة “روتانا”، أنه يجري العمل على إنتاج مسرحية عن نجم الأخضر وفريق النصر السابق ماجد عبدالله تحمل اسم “السهم الملتهب”، وأخرى عن نجم الهلال السابق يوسف الثنيان بعنوان “الفيلسوف”.

وأكد أن العملين المسرحيين من المقرر أن يريا النور في الربع الأول من العام المقبل، حيث يتم العمل على سيناريو المسرحيتين بتعاون بين فريقين سعودي وبريطاني، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تُعد الأولى من نوعها إقليميًا وعالميًا.وفق “أخبار 24”.

“رئيس الترفيه”: يجري العمل على مسرحيتين عن نجمي الكرة ماجد عبدالله ويوسف الثنيان

رياضة
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