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جديد المحليات > خلال يوليو.. “المرئي والمسموع” تفسح 200 ألف جهاز بث واستقبال و190 محتوى سينمائياً ولعبة إلكترونية
08/08/2022   12:40 ص

خلال يوليو.. “المرئي والمسموع” تفسح 200 ألف جهاز بث واستقبال و190 محتوى سينمائياً ولعبة إلكترونية

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الأحد)، عن مجموع أجهزة البث والاستقبال وإنتاج المحتوى التي تم تصنيفها وفسحها، إضافة إلى مجموع الألعاب الإلكترونية والمحتوى السينمائي المفسوحة خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها فسحت نحو 246.8 ألف جهاز من أجهزة البث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، منها أكثر من 4.6 ألف جهاز إنتاج محتوى إعلامي، وأكثر من 242.1 ألف جهاز بث واستقبال محتوى، حيث بلغ عدد طلبات الفسح الجمركي 19 طلباً من 7 جهات طالبة.

وأضافت أنه تم تصنيف وفسح 31 لعبة إلكترونية خلال نفس الشهر، منها 6 ألعاب مفسوحة، و25 لعبة مصنفة، إضافةً إلى تصنيف وفسح 162 محتوى سينمائيا، 0 فيلماً سينمائياً، و51 ملصقاً سينمائياً، و24 محتوى خارج قاعات السينما، و53 مقطعاً تشويقياً، و4 إعلانات لدار السينما.وفق “أخبار 24”.

خلال يوليو.. “المرئي والمسموع” تفسح 200 ألف جهاز بث واستقبال و190 محتوى سينمائياً ولعبة إلكترونية

جديد المحليات
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