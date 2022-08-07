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رياضة > بالفيديو والصور.. الأخضر السعودي بطلًا لكأس العرب تحت 20 عامًا للمرة الثانية على التوالي
08/08/2022   12:40 ص

بالفيديو والصور.. الأخضر السعودي بطلًا لكأس العرب تحت 20 عامًا للمرة الثانية على التوالي

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تُوج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بلقب كأس العرب للشباب عقب الفوز على نظيره المصري بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وغلب الحذر على أداء الفريقين بالشوط الأول وسط محاولات قليلة من المنتخب السعودي لتسجيل هدف التقدم.

ونجح عبد العزيز العليوة في تسجيل الهدف الأول للأخضر الشاب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من تسديدة صاروخية سكنت شباك أحمد نادر السيد حارس منتخب مصر للشباب.

وأدرك صلاح الدين رضا “باشا” هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 48 من المباراة بعدما روض الكرة وسددها في شباك أسامة المرمش.

وشهدت الدقيقة 72 هجمة خطيرة للمنتخب السعودي عن طريق مصعب الجوير لكن الدفاع المصري أنقذ الكرة قبل وصولها لفيصل صبياني.

 فيما سدد عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب مصر للشباب تسديدة قوية في الدقيقة “90” لكنها ارتطمت بالقائم الخارجي لمرمى المرمش.

واتجه الفريقان لخوض الأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأنقذ أسامة المرمش فرصة هدف مؤكد وأبعد الكرة قبل وصولها لصلاح الدين رضا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بنفس نتيجة الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسدد محمد إبراهيم لاعب منتخب مصر للشباب تسديدة قوية في الدقيقة “110” مرت بجوار مرمى المنتخب السعودي. وفق “أخبار 24”.

وأنقذ عمر فايد مدافع المنتخب المصري فرصة هدف مؤكد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي بعد عرضية مصعب الجوير.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الشوط الثاني الإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحسم المنتخب السعودي لقب البطولة بالفوز بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

بالفيديو والصور.. الأخضر السعودي بطلًا لكأس العرب تحت 20 عامًا للمرة الثانية على التوالي

رياضة
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