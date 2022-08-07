“الجوازات”: تمديد “هوية زائر” لليمنيين المقيمين في المملكة آليًّا

بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم (الأحد) بتنفيذ إجراءات تمديد “هوية زائر” لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، لمدة (6) أشهر حتى تاريخ 13/ 5/ 1444 هـ، وذلك إنفاذاً للتوجيهات السامية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
وأوضحت الجوازات أنه يتطلب للتمديد سداد الرسوم المستحقة لـ”هوية زائر” حتى نهاية يوم الثلاثاء 25/ 1/ 1444 هـ الموافق 23/ 8/ 2022، مشيرةً إلى أنه سيتم آليًّا دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ الجوازات.
وبيَّنَت أنه سيتم تنفيذ طباعة هوية زائر من خلال حساب المستضيف في منصة “أبشر” وتوصيلها عبر البريد السعودي (سُبل). وفق “أخبار 24”.