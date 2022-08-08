أعلن النادي الأدبي الثقافي بحائل، تسمية مكتبة النادي باسم الأديب الراحل جار الله الحميد، تقديراً لمسيرته الأدبية والثقافية، وذلك بناءً على توجيه نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.
وقام نائب أمير حائل بزيارة عزاء ومواساة لمنزل عائلة الأديب جارالله الحميد، معبرا عن صادق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد وأقاربه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
وكان الشاعر الأديب جارالله الحميد الذي يعد أحد رواد القصة القصيرة في المملكة والوطن العربي، قد توفي إثر أزمة صحية أدخلته المستشفى.
يذكر أن الفقيد من مواليد عام 1954 في حائل، وقدم أول مجموعة قصصية له في سبعينيات القرن الماضي، ومن أشهر مؤلفاته “أحزان عشبة البرية”، و”رائحة المدن”، و”الأعمال الكاملة”. وفق “أخبار 24”.