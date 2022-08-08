“سكني” يصدر 15 ألف عقد إلكتروني للأراضي منذ بداية العام وحتى يوليو

أصدر برنامج سكني عبر تطبيقه الإلكتروني أكثر من 15 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام 2022 حتى نهاية شهر يوليو الماضي؛ وذلك تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين، ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك المسكن الأول.
وأوضح أن عقود الأراضي شملت: 3803 أراضٍ في منطقة مكة المكرمة، و3241 أرضاً في منطقة الرياض، و2396 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1145 أرضاً في منطقة القصيم، في حين بلغت عقود نجران 1102 أرض، و932 أرضاً في منطقة جازان، و842 أرضاً في منطقة عسير.
وبلغت عقود الأراضي في حائل 649 أرضاً، و478 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و142 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و191 أرضاً في منطقة الباحة، و106 أراضٍ في منطقة الجوف، إضافة إلى 86 أرضاً في منطقة تبوك. وفق “أخبار 24”.
وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، مؤكداً استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.