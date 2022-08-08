بالصور.. محافظ الخرج يطلق القافلة الطبية المتنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أطلق محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبد الله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/١/١٠هـ القافلة الطبية المتنقلة “للحملة الوقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري بمحافظة الخرج لمدة ثلاثة أيام ، والتي تنظمها جمعية عناية الصحية ممثلة في إدارة الوقاية الصحية وجمعية عيوني الصحية بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالخرج. وكان ذلك بحضور سعادة نائب الأمين العام لجمعية عناية أ/ مشاري بن محمد بن دليلة، وسعادة مدير إدارة الوقاية الصحية أ/ خالد بن محمد الفقيه ، وسعادة المدير التنفيذي لجمعية عيوني أ/ عبد الرحمن بن الحسن الحريصي وعدد من منسوبي الجمعية . وسعادة مدير مستشفى الملك خالد بالخرج أ/ فهد بن محمد الممخور وعدد من منسوبي المستشفى.
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم وأشاد بجهود جمعية عناية في بث الثقافة الصحية وهذه المبادرة المباركة بتسيير قافلة بالحملة الوقائية للأمراض المزمنة التي تأتي كأحد أهداف الجمعية ورسالتها تنفيذاً لسياسة الدولة -أيدها الله- في وقاية المجتمع من الأمراض المختلفة، وتعزيز سبل السلامة والوقاية لهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
كما أوضح الأمين العام لجمعية عناية إن هذه الحملة تأتي إسهامًا من الجمعية في تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافتها بين أوساط أفراده، وذلك للتقليل من الأمراض المزمنة في المجتمع كالسمنة والضغط والسكر وغيرها، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتم إنفاقها في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للأوقاف ومنصة وقفي لبرنامج عيادات عناية المتنقلة. حيث تقدم الجمعية خدمات الفحص الوقائي كقياس الضغط والسكر، وفحص صحة البصر ، وفحص المؤشرات الحيوية وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس لمدة 3 أيام في الأماكن الآتية : ممشى الملك سلمان (يوم الاثنين 8 أغسطس ) ، والحديثي مول (يوم الثلاثاء 9 أغسطس ) ، والواحة مول (يوم الأربعاء 10 أغسطس )، و تبدأ من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً بهدف رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتقديم الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة لهم .
كما ذكر المدير التنفيذي لجمعية عيوني أن الحملة تهدف كذلك إلى إجراء الكشف المبكر عن صحة العين، وذلك بهدف التوعية بالأمراض التي تصيب العين نتيجة لأمراض السكري، والتي قد تعرض صاحبها للعمى، كما تسهم الجمعية في تحقيق الأهداف الوقائية والصحية للمجتمع وفق رؤية المملكة 2030.،مثمنين الدعم السخي المقدم من أبناء عبد الرحمن بن ناصر العقيل لحملات عيوني الوقائية.
وفي نهاية اللقاء قدم سعادة نائب الأمين العام لجمعية عناية تقرير عن أعمال الجمعية لسعادة المحافظ .