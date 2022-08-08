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جديد المحليات > تعيين الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيسا لمجلس إدارة “المراعي”
08/08/2022   6:29 م

تعيين الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيسا لمجلس إدارة “المراعي”

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أعلنت شركة “المراعي”، اليوم (الإثنين)، تعيين الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيسا لمجلس الإدارة وسليمان المهيدب نائبا له.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عمار الخضيري، وعضوية كل من الأمير سعود بن سلطان، وبدر العيسى، وحسام القرشي، فيما شملت القرارات تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة بدر العيسى، وعضوية كل من الأمير نايف بن سلطان الكبير وعمار الخضيري، ومحمد الموسى.

وأبانت أنه تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر برئاسة وليد فطاني، وعضوية كل من رائد السيف، وفانيسا فيسك، كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية “تداول”. وفق “أخبار 24”.

تعيين الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيسا لمجلس إدارة “المراعي”

جديد المحليات
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