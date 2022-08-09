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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توصي بالتعامل بحذر عند استخدام رقائق الألمنيوم وتوضح السبب
09/08/2022   8:23 ص

“الغذاء والدواء” توصي بالتعامل بحذر عند استخدام رقائق الألمنيوم وتوضح السبب

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أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعامل بحذر عند استخدام رقائق الألمنيوم، مشيرة إلى أن استخدامها في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألمنيوم للطعام.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسار حول مدى صحة استخدام الأطباق الألمنيوم من قبل بعض المطاعم في تقديم الطعام، أنه يجب التعامل مع الأواني المُصنعة من الألمنيوم بعين الحذر؛ لأنها ليست معدة لطهي أو تسخين الأغذية.

ونوهت إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام الرقائق الألمنيوم في طهي وتسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ودرجات الحرارة العالية داخل الفرن بما فيها أفران الميكروويف. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توصي بالتعامل بحذر عند استخدام رقائق الألمنيوم وتوضح السبب

جديد المحليات
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