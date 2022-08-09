“أبشر” توضح كيفية اختيار المركز المُعتمد لإسقاط المركبة عبر المنصة

أوضحت منصة “أبشر”، كيفية اختيار المركز المُعتمد الذي يتم من خلاله إسقاط المركبات التالفة أو المُهملة إلكترونياً بشكل سهل ومُيسر.
وبيّنت المنصة، أن الخطوة الأولى تكون من خلال زيارة موقع “أبشر”، ثم بعد ذلك يتم الضغط على خيار إسقاط المركبات، وبعدها يجرى اختيار المنطقة لعرض المراكز المتاحة.
ولفتت إلى أنه بعد ذلك يتم التوجه إلى المنشأة وإعطاء ممثل المركز، وبهذا تكون قد تمت إجراءات إسقاط المركبة.
تعرّف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر أبشرhttps://t.co/oSpxY4PLYV#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/2eleOhWnvS
— أبشر (@Absher) August 8, 2022
وفق “أخبار 24”.