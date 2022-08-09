“كاوست” توقع مذكرة تفاهم مع “المعهد التقني لخدمات الكهرباء” لتصميم الألواح الشمسية وتركيبها

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، اليوم (الاثنين)، مذكرةَ تفاهم مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء “SESP”، في مجال تصميم وتركيب الألواح الشمسية.
وتغطي المذكرة برنامجين محددين، أحدهما يتعلق بتصميم الطاقة الكهروضوئية، والآخر بتركيبها، حيث سيتمكن المتدربون بعد انتهاء البرنامجين من المشاركة في اختبارات الشركة السعودية للكهرباء؛ ليصبحوا مصممين ومركبين فنيين معتمدين في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس “كاوست” للابتكار الدكتور كيفن كولين، أنَ بناءَ القدرات التقنية والقوى العاملة الماهرة في المملكة يعد هدفاً أساسياً من أهداف “كاوست” للابتكار؛ متطلعاً إلى دعم كل من المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، ومركز أبحاث الطاقة الشمسية في “كاوست”؛ من خلال تصميم أول برنامج اعتماد خارجي لدينا؛ لسد الفجوة في المهارات والبنية التحتية الرئيسية في سوق الطاقة الشمسية السعودي. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، خالد الصومالي، أن المعهد استطاع تقديم خريجين منتجين ذوي كفاءة عالية، من خلال استيعابه المتطلباتِ الشاملةَ للاستراتيجية الوطنية للتدريب والتطوير، وإدراكه حاجةَ شركات الطاقة المتجدِّدَة في المملكة إلى فنيين مبتدئين ذوي مهارات عالية.