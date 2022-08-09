كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا طفيفا في الإصابات الجديدة وحالات التعافي والحالات الحرجة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 145 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 38 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811362 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض ملحوظ في الحالات الحرجة؛ حيث غادرت 12 حالة غرف العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 94 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 207 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 797952 حالة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى ارتفاع حالات الوفيات، حيث تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس إلى 9263 حالة وفاة.