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جديد المحليات > “نزال البحر الأحمر” المرتقب و”صيف السعودية” يجذبان السياح والزائرين لجدة
09/08/2022   2:50 م

“نزال البحر الأحمر” المرتقب و”صيف السعودية” يجذبان السياح والزائرين لجدة

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من المتوقع أن يضيف الحدث العالمي المرتقب في جدة “نزال البحر الأحمر” بين نجمي الملاكمة العالميين ” الأوكراني “أولكسندر أوسيك”، والبريطاني “أنتوني جوشوا”، المزيد من الزخم للنشاط السياحي لعروس البحر الأحمر، الذي يشهد رواجًا هذه الأيام بفضل برامج “صيف السعودية” المتنوعة.

وتحت شعار “جوي وأجوائي” تشهد جدة العديد من الأنشطة والبرامج السياحية ضمن “صيف السعودية”، اجتذبت آلاف السياح من داخل المملكة ودول الخليج العربية، للاستمتاع بأجوائها المميزة وشواطئها الساحرة، والأنماط السياحية المتنوعة، البحرية والتسويقية والترفيهية ومراكز الملاهي ونادي اليخوت وصالات التزلج والسينمات والمطاعم والمقاهي.وفق “أخبار 24”.

بينما ينتظر عشاق الملاكمة حول العالم الحدث العالمي “نزال البحر الأحمر”، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاكمة في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 20 أغسطس الجاري، إذ يسعى “جوشوا” للانتقام من خسارته من “أوسيك” في ستاد توتنهام بلندن في سبتمبر الماضي، حيث ينظم لقاء العودة في نهائي بطولة العالم للملاكمة لأول مرة منذ 23 عامًا في منافسات الوزن الثقيل.

“نزال البحر الأحمر” المرتقب و”صيف السعودية” يجذبان السياح والزائرين لجدة

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