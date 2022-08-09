كشفت مصادر، عن قرب الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصص من أسهم شركة “موبكو” المصرية.
وأوضحت المصادر وفقاً لقناة “الشرق”، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار اتفقت على شراء 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بعلاوة سعرية إضافية 25% على سعر السوق، مشيرة إلى أنه جارٍ توقيع العقود، كما أن الصفقة ستنفذ اليوم أو غدا في البورصة المصرية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن في وقت سابق، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار بهدف الاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في أفريقيا. وفق “أخبار 24”.