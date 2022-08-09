يقلل من تكاليف الإنتاج السنوية 35%.. “البيئة”: هذا النوع من الأعلاف يرفع ربحية بيع الماشية 41%

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة مدى مساهمة الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية برفع ربحية بيع الماشية بالمملكة.
وأوضحت، خلال ورشة عمل متخصصة قدمها المختص في إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة، أحمد الغنيم، عبر منصة الإرشاد الزراعي، أن الاستخدام الأمثل لهذه الأعلاف يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41%، مقارنة بالأعلاف التقليدية مثل الشعير والبرسيم، كما يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%، ويرفع أوزان المواليد بنسبة 33%، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.
وأشارت إلى أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، تتمثل في تحقيق معادلة غذاء متوازن، حيث يحصل الحيوان على غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، وتحقيق المفاضلة بين مكونات الأعلاف، وتقليل الفاقد في الأعلاف، حيث يؤدي استخدامها إلى تقليل الفاقد أو الهدر؛ وأخيرًا تحسين الكفاءة الإنتاجية.
وبينت أن هناك ارتفاعًا في التكاليف التشغيلية وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشاريع المعتمدة على نظام التغذية التقليدية وانخفاض الأرباح المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر للمربي، حيث وجد أن قيمة الأرباح من مبيعات الحملان في نظام التغذية المعتمد على الأعلاف المتكاملة تزيد بنسبة تفوق 40% مقارنة بالتقليدية التي تعتمد على الشعير.
وذكرت أن التغذية تمثل بين 60 و70% من تكاليف مشاريع الإنتاج الحيواني، وأن تكلفة الأعلاف المتكاملة أقل بنسبة 27.5%، حيث لا تتجاوز 5.1 ريال لكل كيلو، مقابل 7.03 ريال لكل كيلو في الأعلاف التقليدية، وأن فارق أرباح البيع يصل إلى 41% لصالح المربين، حيث يستخدمون للحملان الأعلاف المتكاملة، مقارنة بمن يستخدم الأعلاف التقليدية. وفق “أخبار 24”.
وبشأن القواعد الأساسية للأعلاف المتكاملة، أوضحت الوزارة أن كمية الفاقد في الأعلاف بالنسبة للتقليدي يصل لـ11 كيلو لكل كيس، بينما في المتكاملة لا يتجاوز 1 كيلو، في حين أن قيمة الهدر لكل كيس شعير تصل إلى 12.5 ريال مقابل أقل من 0.9 للمتكاملة. وفيما يتعلق بالتكاليف السنوية للأعلاف المتكاملة، بينت أنها أقل بنسبة 35% من التقليدية للنعاج والفحول.
وبالنسبة لعدد المواليد المنتجة في الدورة الواحدة، أوضحت أنها تنخفض بالتقليدية لأكثر من 29% مقارنة بالأعلاف المتكاملة، في حين تكون أوزانها في الأعلاف المتكاملة أعلى بـ35% منها في الماشية التي تتغذى على التقليدية بـ4.8 كيلو للأولى.