وزير العدل يقر 3 مسارات لاختبار المرشحين للقضاء

أنهى مركز التدريب العدلي بالتعاون مع أمانة المجلس الأعلى للقضاء اختبارات المرشحين للعمل القضائي، بعد إقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 3 مسارات تشمل السمات الشخصية والمعرفية والمقالية.
وسيعمل المركز على تزويد أمانة المجلس الأعلى للقضاء بنتائج المرشحين، لإجراء المقابلات من اللجان المختصة وفقاً للمخطط له، حيث أجرى الاختبارات 188 مرشحاً للملازمة القضائية.
ويستهدف المركز التدريب في تلك المجالات وفق معايير تأهيلية متخصصة، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير، كما يدعم الدراسات التطويرية في تأهيل الكوادر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز احتفى مؤخراً بـ 533 خريجاً منهم 320 رجلاً و213 امرأة لعام 1443هـ، حيث يتبنى المركز خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف الوزارة للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية.