خلال زيارته لـ “موسم عنيزة”.. أمير القصيم يعدد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور

قال أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، إن التسويق والنوعية والتوازن في المحافظة على الثروة المائية، تعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور.
وأكد الأمير فيصل أن التسويق يعد من أهم الصعوبات التي تواجه قطاع التمور، كما يشكل الهَمَّ الأول لكل سلعة يتطلب وصولها للعالم، منوهاً بأهمية التركيز على جودة المنتج والنوعية في التمور.
وشدد على أهمية الحفاظ على الثروة المائية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه الزراعة بشكل عام والتمور بشكل خاص، لافتاً إلى إمكانية التعاون لعقد اتفاقيات لجلب التقنية الزراعية من دول متقدمة مع الحفاظ على الثروة المائية.
جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة القصيم أمس (الثلاثاء) لموسم عنيزة للتمور، وتدشينه منتدى عنيزة الدولي للتمور الأول الذي ينظمه المجلس الدولي للتمور بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة عنيزة التجارية. وفق “أخبار 24”.
في سياق متصل، دشن الأمير فيصل بن مشعل الإهداء المقدم من موسم عنيزة للتمور لأبطال الحد الجنوبي، الذي يأتي استشعاراً من أهالي عنيزة للدور البطولي الذي يقومون به في حماية الوطن ومقدساته.
#فيديو🎥|
سمو #امير_القصيم يزور #موسم_عنيزة_للتمور ويشهد انطلاقة المنتدى الدولي الأول . pic.twitter.com/6SOlBmKGZz
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) August 9, 2022