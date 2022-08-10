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جديد المحليات > “الصحة”: أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال وهكذا نقلل من احتمالية حدوثها
10/08/2022   8:30 ص

“الصحة”: أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال وهكذا نقلل من احتمالية حدوثها

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أوضحت وزارة الصحة أن الغرق هو ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحـوادث في العالم، مضيفة أن أعلى معدلات الغرق عالمياً تحدث بين الأطفال.

وأضافت الوزارة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام إلى 4 أعوام هم الأعلى في معدلات الغرق على مستوى العالم، يليهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 أعوام.

وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عُرضة لخطر الغرق هم الأطفال الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة وأحواض السباحة.

ونصحت بضرورة تركيب حواجز لتغطية الآبار وأقفاص لعب الأطفال في رياض الأطفال وتسييج المسابح من أجل الوقاية من خطر الغرق، وكذلك معرفة طريقة الإسعافات الأولية لإنقاذ الغريق. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أهمية تعليم الأطفال رياضة السباحة الأساسية في سن الدراسة، وكذلك الحفاظ على السلامة من مصادر المياه المكشوفة.

"الصحة": أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال وهكذا نقلل من احتمالية حدوثها

“الصحة”: أعلى معدلات الغرق تحدث لدى الأطفال وهكذا نقلل من احتمالية حدوثها

جديد المحليات
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