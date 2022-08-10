منها السرطان وأمراض القلب.. “الصحة” تحذر من مخاطر السمنة

حذرت وزارة الصحة، ممثلة في منصتها التوعوية “عش بصحة” من مخاطر السمنة على صحة الجسم، مؤكدةً أنها قد تتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة.
وأوضحت أن من المضاعفات المحتملة للسمنة؛ الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، وبعض أمراض القلب، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم المزمن وما يترتب عليه من مخاطر صحية.
وأضافت أن مما يترتب على السمنة أيضاً؛ آلام الظهر والمفاصل، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو الكوليسترول، والنقرس، ومرض الكلى المزمن، فضلاً عن صعوبة النوم وضيق التنفس والشعور بالتعب والإرهاق.
وللوقاية من هذه الأمراض والمشاكل الصحية والنزول بالوزن، دعت “الصحة” إلى ممارسة الرياضة يوميًا، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالخضراوات والفواكه.وفق “أخبار 24”.
وتُعرف السمنة بأنها “تراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون يُلحق الضرر بصحة الفرد، ويعدّ السبب الرئيسي لزيادة الوزن والسمنة اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها”.