مستجدات كورونا.. انخفاض كبير في الحالات الحرجة لليوم الثاني وارتفاع طفيف في الإصابات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 145 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 150 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 5 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلي 811512 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى انخفاض حالات الوفاة، إذ سجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9264 حالة.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة؛ حيث خرجت 11 حالة من غرفة العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 83 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 220 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 798172 حالة.