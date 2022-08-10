“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 20.8٪ في يونيو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 20.8% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.
وأضافت أن المؤشر استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية.
وذكرت أن هناك مؤشرات واضحة على تعافي الإنتاج الصناعي حيث أصبح النمو القياسي للإنتاج الصناعي إيجابيا منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعا في نهاية عام 2021 وحتى الآن، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.
وأضافت أن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، إذ ارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2% في يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، كما زادت المملكة من إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا في شهر يونيو من العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن نشاط الصناعة التحويلية استمر في الارتفاع حيث ارتفع في شهر يونيو بنسبة 29.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين استمر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى الإنتاج ذاته مقارنة بالشهر السابق، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا بنسبة 9.3%، إلا أن وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.