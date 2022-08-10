أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، استحواذها على حصص في 4 شركات ريادية مدرجة في البورصة المصرية، من الحكومة المصرية.
والشركات الأربعة هي: “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و”مصر لإنتاج الأسمدة”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، و”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، اللاتي يعملن في قطاعات واعدة مثل خدمات التقنية المالية والخدمات اللوجستية والأسمدة.
وأوضح بيان لوزارة التخطيط المصرية أن قيمة الصفقة بلغت 1.3 مليار دولار.
وأكدت “السعودية المصرية للاستثمار” في بيان أن هذه الصفقات تتماشى مع استراتيجيتها الهادفة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية في قارة أفريقيا ومن أكثرها نمواً في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأضافتا أنها تستهدف الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، مثل البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.