مران الهلال: انتظام “الجوير” و “رديف”.. وتطبيقات تكتيكية

استأنف لاعبو فريق الهلال، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، تدريباتهم ضمن معسكرهم الإعدادي المُقام حاليًا في برمنجهام البريطانية بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز راحة يوم (الإثنين).
واشتمل المران على تدريبات بدنية ولياقية بجانب تطبيقات تكتيكية وجمل فنية.
وانضم الثنائي مصعب الجوير وعبدالله رديف لمعسكر الفريق في برمنجهام بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب السعودي للشباب الذي حقق كأس العرب. وفق “أخبار 24”.
ويواصل الفريق اليوم (الأربعاء) تدريباته على فترتين صباحية ومسائية تأهبًا لخوض لقاء نوتينجهام فوريست يوم (الجمعة) المقبل.