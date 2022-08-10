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رياضة > وزير الرياضة: معًا للتضامن الإسلامي
10/08/2022   3:09 م

وزير الرياضة: معًا للتضامن الإسلامي

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تمنى رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التوفيق لجميع الدول المشاركة والرياضيين بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الإسلامية.

وغرد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الأربعاء): “معًا للتضامن الإسلامي.. شهِدنا اليوم في مدينة قونية حفل افتتاح دورة الألعاب الإسلامية الخامسة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متمنيًا لجميع الدول المشاركة والرياضيين التوفيق بتقديم نسخة مثالية على جميع المستويات”.

وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة: معًا للتضامن الإسلامي

رياضة
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