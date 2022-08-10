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جديد المحليات > خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية بنغلاديش
10/08/2022   6:14 م

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية بنغلاديش

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس جمهورية بنغلاديش في رسالته عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم (الأربعاء)، سفير بنغلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية بنغلاديش

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية بنغلاديش

جديد المحليات
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