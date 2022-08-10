انتقال نظام الانتساب والمدارس المتوسطة والثانوية (كبار بنات) إلى إدارة التعليم المستمر

اعتمدت وزارة التعليم، انتقال نظام الانتساب والمدارس المتوسطة والثانوية (كبار وبنات) إلى الإدارة العامة للتعليم المستمر بوكالة الوزارة للبرامج التعليمية.
وجاء في تعميم أصدره مساعد وزير التعليم الدكتور محمد آل فهيد؛ لجميع الإدارات التعليمية، أن تتولى إدارات التعليم المستمر، والتقويم والقبول، والإشراف التربوي، تنفيذ متطلبات التسكين مع الجهات المعنية داخل الوزارة، على أن تتم عملية الانتقال اعتباراً من نهاية أعمال اختبارات العام الدراسي 1443- 1444هـ.
وحدد التعميم المهام المتعلقة بالمدارس الثانوية (كبار وبنات)، ومن بينها أن تشرف إدارة قسم تعليم الكبار على فتح وإغلاق الفصول في مدارس التعليم العام الملحق بها فصول لتعليم الكبار ، وأن تشرف وكالة التعليم (الإشراف التربوي) على أعمال الصف الدراسي وعمليات التعليم والتقويم وكل ما يتعلق بمهام مديرة المدرسة. وفق “أخبار 24”.
وحول المهام المتعلقة بنظام الانتساب، تضمن التعميم أن تشرف إدارة قسم تعليم الكبار بالمناطق والمحافظات على مهام تحديد المدارس المطبقة لنظام الانتساب، وتنظيم عملية التسجيل والقبول والإشراف عليها، وتوجيه الطلاب القادمين من خارج المملكة أو الذين يحملون شهادات من الخارج، إلى إدارة الاختبارات والقبول لمعادلة شهاداتهم؛ قبل قبولهم في نظام الانتساب.