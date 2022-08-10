"هيئة الاتصالات" توضح أبرز الخدمات المستحدثة التي تعزز الاستثمار في القطاع

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء)، عن الخدمات المستحدثة التي تسهم في تعزيز الاستثمار في القطاع.
وأوضحت أن الخدمة الأولى تتمثل في “محطات إسقاط الكابلات الدولية”، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل محطات لإنزال كابلات دولية بحرية أو برية في المملكة، أو بيع سعات دولية داخلها عبر الكابلات الدولية المرتبطة بتلك المحطات.
وأضافت الهيئة أن الخدمة الثانية، “خدمات مقاسم الإنترنت” وهي نقاط الارتباط المحايدة التي تعني البنية التحتية المادية التي يتسنى من خلالها لمقدمي الخدمات الربط بالشبكات وتبادل الحركة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الخدمة الثالثة هي “الخدمات الصوتية الافتراضية” والمعنية بتوفير خدمات الاتصالات التي تسمح للمستخدمين النهائيين باستقبال وإجراء المكالمات الهاتفية الصوتية الافتراضية من وإلى الشبكات الهاتفية عامة.