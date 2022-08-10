“فلكية جدة”: رصد آخر قمر عملاق لهذا العام غداً

يستعد المراقبون لرصد البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام يوم غدٍ (الخميس)، والذي سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط؛ وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر العملاق سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الجنوب الشرقي، حيث سيكون ظاهرياً إلى اليمين من كوكب زحل، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً نحو الجنوب بعد منتصف الليل.
وأضاف أن القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال صبيحة يوم (الجمعة) 12 أغسطس عند الساعة 4:35 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس؛ وذلك بعد يوم و8 ساعات و27 دقيقة من وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض، وسيبقى يزين السماء إلى غروبه مع شروق شمس (الجمعة).
وأبان أن القمر العملاق يعد وصفاً يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً؛ وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية “قمر الحضيض”، مشيراً إلى أنه تم رصد 3 أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي. وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة إلى أن هذا التوقيت من الشهر يعد مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار، أو تلسكوب صغير، خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، مؤكداً أن تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات.
يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي ساعة كل يوم، كما سيكون بعد بضعة أيام مُشاهَداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.