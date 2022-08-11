بالفيديو.. خالد الفيصل : “سأكون أول زبون في “ذا لاين” سواء بشقة أو فيلا”

قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إنه سيكون أول زبون في مدينة “ذا لاين”، سواء بامتلاكه شقة أو فيلا فيها، مضيفاً: “كلنا نسكن فيها مستقبلاً”، حيث أبدى إعجابه الشديد بها.
واستمع الأمير خالد لشرح عن أهم مواصفات مدينة ذا لاين التي ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلال زيارته لمعرض نيوم أمس (الأربعاء) لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” المقام في جدة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن تصميمات مدينة ذا لاين مؤخراً، والتي تأتي انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً. وفق “أخبار 24”.
ويبلغ عرض مدينة ذا لاين 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومتراً، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، كما ستبنى على مساحة 34 كيلومتراً مربعاً، وتتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 %.
مبديًا إعجابه بـ”#ذا_لاين“.. “#أمير_مكة“: “سأكون أول زبون فيها سواء بشقة أو فيلا”https://t.co/Z7dTh4kiib pic.twitter.com/lfaLeOmWuR
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 10, 2022