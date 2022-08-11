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جديد المحليات > إدارات التعليم تعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
11/08/2022   1:39 م

إدارات التعليم تعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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أعلن عدد من إدارات التعليم في المملكة، اليوم (الخميس)، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 1444هـ.

وشملت الإدارات التي أعلنت الحركة كلا من إدارت التعليم في منطقة الجوف ومنطقة نجران ومحافظة البكيرية، وستعتمد باقي الإدارات النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة.

ونبهت إدارات التعليم بإمكانية الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلمين والمعلمات بنظام نور.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت مؤخرا نتيجة إجراءات النقل المطور لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، وشملت أكثر من 33.9 ألف معلمة ومعلمة في مناطق ومحافظات المملكة.وفق “أخبار 24”.

إدارات التعليم تعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

جديد المحليات
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