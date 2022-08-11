وفرت 5.7 ألف وظيفة في 5 أنشطة.. إصدار 90 ترخيصًا صناعيًا في يونيو الماضي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 90 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر (يونيو) الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ 18 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ 12 ترخيصًا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بلغ501، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.675 ألف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعًا.
وبين التقرير أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر (يونيو) بلغ أكثر من 2 مليار ريال، مفيدًا أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44%، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22%، في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 87.78%، تليها المنشآت الأجنبية بـ 6.67%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 5.56%.
وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 101 بحجم استثمارات يبلغ 2.6 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ21 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـ 17 مصنعًا، في حين جاءت مصانع المطاط واللدائن بـ 14 مصنعًا، تليها مصانع المواد الكيميائية بـ 12 مصنعًا، وأخيرًا مصانع المعادن المشكلة بـ 10 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر (يونيو) الماضي بنسبة 93.07%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 3.96%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 2.97%. وفق “أخبار 24”.
وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 11 منطقة إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ 32 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 26، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 14 ترخيصًا، فيما استحوذت منطقة الرياض أيضًا على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ 26 مصنعًا تليها المنطقة الشرقية بـ 24، ثم منطقة القصيم بـ 14 مصنعًا.