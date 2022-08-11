بسعر 80 ألف دولار لطراز”أير”.. لوسيد تعتزم تسليم السيارات لعملائها في الرياض في هذا الموعد

كشفت شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم (الخميس)، عن موعد تسليم سياراتها إلى العملاء في الرياض.
وقال العضو المنتدب للعمليات العالمية في لوسيد فيصل سلطان، إن الشركة بصدد تسليم السيارات للعملاء في الرياض في الربع الثاني من العام المقبل.
وأضاف أن الشركة أبرمت صفقة لبيع ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية إلى المملكة خلال العقد المقبل، لافتا إلى أن سعر سيارة “لوسيد أير” يبدأ من 80 ألف دولار.
وأضاف “سلطان”، خلال حديثه لـ”بلومبيرج”، أن صندوق الاستثمارات العامة يعد أكبر مساهم في الشركة وكان داعما الشركة خلال أزمة الإمدادات التي فرضت تخفيض إنتاجها من السيارات لهذا العام.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الصندوق يمتلك ما يزيد قليلاً على 60٪ من مجموعة السيارات الكهربائية الفاخرة، ويتفهم التحديات المتعلقة بقضايا سلسلة التوريد والتكاليف.
وأكد أن الشركة ستواجه تحديات في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة لكونها لا تزال شركة جديدة، إلا أنهم يتطلعون لتحسن الأمور بحلول نهاية هذا العام الجاري.