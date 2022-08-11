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رياضة > “الفيصل”: سعدت بجولة بين الأبطال بقرية الرياضيين.. ولمست روح الفريق الواحد
11/08/2022   1:38 م

“الفيصل”: سعدت بجولة بين الأبطال بقرية الرياضيين.. ولمست روح الفريق الواحد

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أبدى رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سعادته بزيارة مقر الفرق السعودية في القرية الرياضية، يوم أمس (الأربعاء)، على هامش منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وغرّد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بعدة صور من زيارته مُذيلاً إياها بتعليق: “سعدت اليوم بجولة بين الأبطال في قرية الرياضيين الخاصة باللاعبين المشاركين بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة”. وفق “أخبار 24”.

وأتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدته بقوله: “لمست من خلال هذه الزيارة روح الفريق الواحد.. فخور بهذا الجيل الشاب متمنياً لهم المزيد من النجاح والإنجازات”.

“الفيصل”: سعدت بجولة بين الأبطال بقرية الرياضيين.. ولمست روح الفريق الواحد

رياضة
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