مدرب الأرجنتين يتحدث عن صعوبة مواجهة الأخضر في كأس العالم 2022

علق المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، على مواجهة المنتخب الوطني السعودي في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.
ووقع الأخضر في المجموعة الثالثة رفقة منتخب الأرجنتين، المكسيك وبولندا، وذلك بعدما نجح في التأهل للمرة السادسة في تاريخه للبطولة والمرة الثانية على التوالي.
وقال “سكالوني” في مقابلة مع موقع “la nacion” الأرجنتيني: “أعتقد أن المنافسة في كأس العالم ستكون قوية، إذا قلت إننا سنفوز بالبطولة فسأكون كاذباً هناك أكثر من 10 منتخبات مرشحة للتتويج باللقب”.
وعن مواجهة السعودية في دور المجموعات أوضح “سكالوني”: “مجموعتنا صعبة للغاية وأعلم جيداً أن مواجهة السعودية هي الأصعب لأنها المباراة الأولى لنا في المونديال، أما المكسيك فهي مواجهة معقدة وبولندا خصم أوروبي قوي لديه لاعبون على مستوى عالٍ”. وفق “أخبار 24”.